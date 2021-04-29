29 Апреля 2021
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Политика Сибирский ФО
Засыпанные снегом улицы стали поводом для разбирательств заксобранием НСО и мэрией областного центра (2021) | Фото: Накануне.ру

Заксобрание НСО потребовало от мэрии Новосибирска структурных реформ и контроля качества в дорожной отрасли

Муниципалитет и областные власти продолжают разбираться со сложной ситуацией с дорогами в Новосибирске - их уборкой и состоянием транспортной сети в целом. Этой проблеме было посвящено внеочередное заседание комитета Законодательного собрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике.

Депутаты Законодательного собрания и общественники обращают внимание на неэффективную структуру управления дорожным хозяйством в городе и слабый контроль со стороны мэрии за работой районных администраций и дорожно-эксплуатационных участков.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов видит главную причину в недофинансировании и недостатке дорожной техники. На закупку новой дорожной техники муниципалитет запросил из областного бюджета 150 млн руб. в этом году и такие же суммы на 2022 и 2023 гг.

Однако затем началась бурная дискуссия по поводу технических аспектов содержания дорог (например, вспомнились факты нанесения разметки на пыль) и организационных - по опыту Пашино предлагалось перевести содержание дорожных работ на аутсорсинг.

"Мэрия битком забита специалистами, департаменты получают заработную плату, а мы сидим и обсуждаем, как разметку наносить на дороги", - обратил внимание первый заместитель председателя ЗС Андрей Панфёров.

В итоге было решено пригласить на июньскую сессию мэра города Анатолия Локтя, а запрошенные средства на закупку техники пока не выделять.

"Мы в постановлении прописали, что необходимы структурные изменения и контроль качества. Если этого не будет, то однозначно, никаких денег выделено не будет", - рассказал председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов.

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Заксобрание НСО потребовало от мэрии Новосибирска структурных реформ и контроля качества в дорожной отрасли

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Теги: Новосибирск, дороги, Новосибирская область



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