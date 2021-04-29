Власти Прикамья погасят долги перед работниками свинокомплекса и решат, как накормить свиней

Власти Пермского края выплатят просроченную заработную плату работникам АО "Пермский свинокомплекс". Об этом говорится в письме, опубликованном в группе "Профком ППО "Пермский свинокомплекс" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В письме сказано, что краевой минсельхоз проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал текущего года.

"В настоящее время вырабатываются меры по стабилизации ситуации на свинокомплексе. До конца апреля будет выплачена просроченная задолженность по зарплате. Решается вопрос нормализации кормления свинопоголовья на предприятии", - говорится в сообщении.

Вопрос находится на контроле министерства.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля.