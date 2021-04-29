Глава Киргизии – о конфликте на границе: "Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык"

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал граждан своей страны и соседнего Таджикистана избегать эскалации конфликта, который разгорелся на границе двух государств.

"Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего, политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь", - написал президент на своей странице в Facebook.

"Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", - пишет Жапаров.

Напомним, ранее в результате стрельбы на границе пострадали, по разным данным, от 4 до 11 человек, СМИ сообщили о стягивании Таджикистаном войск на границу с Киргизией. Причины стрельбы трактуются сторонами по-разному: они обвиняют друг друга в провокациях. Также известно, что конфликту между пограничниками предшествовал инцидент между гражданскими лицами.