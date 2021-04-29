Из-за инцидента со стрельбой на Таджикистан стягивает на границу с Киргизией военную технику

Инцидент с перестрелкой на границе Таджикистана и Киргизии получил продолжение и обернулся стягиванием войск в район села Кок-Таш в Баткенском районе Киргизии. Так, Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовал минометы и пулеметы при обстреле киргизских военнослужащих. Сейчас в СМИ и соцсетях появляются кадры с танками и другой военной техникой, стягиваемой Таджикистаном на границу с Киргизией.

В Таджикистане обвиняют военных Киргизии в огне по военнослужащим погранвойск.

По данным "Интерфакса", в результате изначального конфликта пострадали четыре человека. Сообщалось, что конфликт между гражданами двух стран был гражданским – без участия военных, но с использованием охотничьих ружей. Портал 24.kg сообщает уже об 11 пострадавших, а также напоминает, что несколько недель назад на этом участке границы уже был конфликт между гражданами двух стран – тогда они закидали друг друга камнями.