Прокуратура заинтересовалась гибелью медведя в Екатеринбургском зоопарке

Прокуратура начала проверку после гибели белого медведя в зоопарке Екатеринбурга.

Напомним, в апреле в зоопарке уральской столицы умер белый медведь Умка. Он прожил в неволе 25 лет, а причиной смерти стала проглоченная детская игрушка: кто-то из посетителей бросил в вольер мячик, который не приспособлен для игр такого крупного хищника.

Проглотив его, медведь не смог с этим справиться и инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались для зверя фатальными.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство начало проверку по факту гибели Умки.

"Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке. Подлежит выяснению, надлежащим ли образом проводилось наблюдение за состоянием здоровья животных, а также дана оценка своевременности оказания плановой и экстренной ветеринарной помощи", - заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Она добавила, что по итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке сообщили, что хоронить Умку не будут - по правилам, похороны животных зверинца не проводятся.