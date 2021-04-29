В постановление правительства о просветительской деятельности внесут изменения - Минпросвещения

Минпросвещения России собирается скорректировать постановление правительства, которое контролирует исполнение принятого ранее закона о просветительской деятельности.

Поправки, которые принял российский парламент, предполагают, что всем, кто хочет вести просветительскую деятельность на площадке образовательной организации, нужно заключить с ней договор. При этом подзаконный акт составлен некорректно, и у представителей общественности возникает к нему множество вопросов. Например, должны ли заключать какие-то договоры воскресные школы, блогеры-кулинары и вообще все, кто ведет просветительскую деятельность за рамками школ (а это большая часть случаев просвещения).

Заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев на обсуждении в Общественной палате заявил: "Чтобы на площадке организации провести мероприятие просветительской направленности нужно заключить договор. Родители должны знать, какие у них есть права, какие обязанности у выступающего и какую он несет ответственность. Это уже и сейчас происходит. Эта деятельность и сейчас регламентирована соответствующими соглашениями. Но чтобы осуществить просветительскую деятельность вне образовательной организации — договор, конечно же, заключать не нужно. Мы скорректируем пункт положения, чтобы не было двоякого толкования".

Обеспокоенность проявили многие представители общественности. Авдотья Смирнова, президент благотворительного фонда "Выход" отметила: "Я возглавляю благотворительный фонд. Одной из важнейших видов нашей деятельности является информирование. Нам приходится просвещать и врачей, и педагогов, и родителей. Я хожу в школу и произношу перед родителями пламенную речь о том, что не нужно бояться детей с аутизмом. Если мне не ответят на мои вопросы внятно, я закрою фонд "Выход". Корнеев ответил Смирновой, что она проводит мероприятия "в рамках федеральной акции". "Тут есть соответствующие положения. В таких случаях договор заключать не нужно", - сообщил замминистра.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что его тоже живо интересует вопрос, подпадают ли воскресные школы под действие закона: "Потому что если работа воскресной школы попадает, то возникает очень много вопросов и недоумений".

Член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова заметила, что деятельность НКО должна быть учтена при внесении поправок в постановление правительства: "Поверьте мне, у нас каждая вторая некоммерческая организация занимается просветительской деятельностью. И меня очень удивило, что при разработке этого нормативно-правового акта не был учтен опыт работы НКО".

Екатерина Шульман, доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук отметила, что постановлению вообще еще предстоит пройти два этапа: это оценка регулирующего воздействия и антикоррупционная экспертиза.

Координатор поискового отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов тоже высказал обеспокоенность положениями постановления: "Если оставить требования о стаже и опыте, тех, кто занимается просветительской деятельностью, мы боимся, что не сможем вести просвещение в школах о том, как правильно поступать в экстренных ситуациях". На эту тему высказалась и Надежда Кунарина: "Положение говорит, что только совершеннолетние могут заниматься просветительской деятельностью, но у нас есть вполне успешные примеры, когда школьники, старшеклассники это делают".