В Нижневартовске выяснили, как избавиться от психологических последствий "коронакризиса"

В Нижневартовске состоялась региональная научно-практическая конференция "Психолог современности: профессионально, доступно, надежно". Участие в ней приняли врачи и педагоги-психологи со всей Югры. По словам замглавного врача "Нижневартовской психоневрологической больницы" Олега Гринченко, сейчас эта тема очень актуальна, так как практически весь прошлый год и взрослые, и дети провели в удаленном режиме – у компьютеров, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Эксперты приехали на конференцию из Москвы и Екатеринбурга. Впервые на мероприятии собрались аналитики и практики в области медицины, психологии и педагогики, чтобы обсудить эффективные технологии профессиональной деятельности современного психолога.

"Сегодня у вас появится возможность найти ответы на многие вопросы. Получить ценные знания от экспертов, представителей научного сообщества. Тех, кто может подсказать, как сделать правильный шаг в общении с детьми. Интернет занимает всё больше места в жизни школьника, подростка, а вот в реальности у многих из них часто возникают проблемы в коммуникации. Как найти подход к ребёнку? Как выстроить диалог, чтобы был контакт? Это очень сложные темы. И важно, чтобы именно взрослый не совершил ошибку. Каждое ваше действие должно быть выверенным, профессиональным", - обратился к участникам мероприятия глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Вице-спикер окружной думы Наталья Западнова отметила, что "в силу своей профессиональной деятельности понимает, как много сейчас в обществе тревожности, стресса, вызванных повседневными заботами и проблемами".

"Многие услуги переходят в электронный формат. Социально-психологические аспекты цифровой среды, поиск адаптационных возможностей человека – целое направление современной психологии. И здесь ещё много работы. Поэтому так важно найти новые подходы и механизмы психологической помощи людям. Уверена, что это легче сделать, работая совместно. В частности, через проект "Точка опоры", который запущен в Нижневартовске недавно", - сказала Западнова.

Конференция, в которой приняли участие 75 человек, представляющих все муниципалитеты Югры, организована "Нижневартовскоц психоневрологической больницей" и департаментом образования администрации Нижневартовска. Во время мероприятия врачи и педагоги не только изучили теоретический материал, но и закрепили новые знания на практике.