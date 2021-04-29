В Челябинске водитель мусоровоза получил срок в колонии за ДТП с двумя погибшими

В Челябинске суд приговорил водителя мусоровоза к 3 годам в колонии-поседении за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2019 г. водитель мусоровоза с задней загрузкой ехал на полигон ТКО и столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП погибли водитель КАМАЗа и пассажир мусоровоза.

"Причиной дорожно-транспортного происшествия явились действия осужденного, не соответствующие требованиям правилам дорожного движения", - рассказали в прокуратуре.

По решению суда мужчина проведет в колонии-поселении 3 года. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 11 месяцев.