МИД Болгарии попросил российских правоохранителей помочь в расследовании взрывов на военных складах

Министерство иностранных дел Болгарии попросит российские правоохранительные органы оказать помощь в расследовании взрывов на военных складах и попытки отравления болгарского гражданина, передает РИА Новости. Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении Болгарии выслать из страны российского дипломата.

Напомним, несколько дней назад прокуратура Болгарии выдвинула обвинения в отношении российских граждан, заподозрив их в причастности к серии взрывов в стране на военных складах, которые происходили, начиная с 2011 года. Сообщается, что у надзорного ведомства есть подозрения в отношении шести россиян, трое из которых уже являются фигурантами расследования отравления в 2015 году болгарского торговца оружием.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в таких же правонарушениях на территории этой страны (за исключением попытки отравления).

В Москве претензии сочли необоснованными и пообещали не оставить без ответа выпады в сторону России.