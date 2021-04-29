Монтажник лифтов из Екатеринбурга может сесть на 8 лет за избиение вора лифтовых дверей

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за избиение мужчины, пытавшегося украсть дверь лифта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле одного из домов в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Тогда монтажник лифтового оборудования заметил двух мужчин в алкогольном опьянении, которые выходили из дома с дверями от лифта. С одним из них – 1980 г.р. у обвиняемого и завязалась драка.

Мужчина ударил "похитителя дверей" ладонью по лицу, от чего последний упал на землю. После этого обвиняемый нанес потерпевшему удар ногой по голове и ударил ногой по туловищу в область левого бока. В результате мужчина получил переломы четырех-шести ребер слева без повреждения ткани легкого, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, субарахноидальное кровоизлияние, гематомы и ссадины в области лица и волосистой части головы, что в дальнейшем привело к коме, которая продлилась несколько дне.

После того, как потерпевший очнулся, он рассказал, что позвонил своему знакомому приятелю и предложил встретиться для распития спиртных напитков. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший с приятелем поднялись на второй этаж жилого дома и, сняв двери лифта, направились к выходу. Где и столкнулись с обвиняемым.

"Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя - уроженца Республики Башкортостан, 1994 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Монтажнику лифтов грозит до восьми лет лишения свободы.