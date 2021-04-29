29 Апреля 2021
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Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод изготовит до двух тысяч полувагонов по новому контракту

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) заключил новый контракт на крупную партию инновационных полувагонов, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Документ предполагает изготовление до двух тысяч полувагонов модели 12-196-02 для одного из крупных отечественных железнодорожных перевозчиков.

В УВЗ отмечает, что на сегодняшний день на рынке отмечается интерес к подвижному составу производства концерна. Так, в прошлом месяце был подписан контракт на 3 тыс. 53 полувагона модели 12-196-02. Кроме этого, растёт спрос и на цистерны Уралвагонзавода: только в конце 2020 - начале 2021 года в адрес различных заказчиков отправлены свыше 1 тыс. единиц продукции для нефтепродуктов и перевозки растительных масел. Заказы также оформляют и на платформы, зерновозы и иные изделия малых серий. Сегодня в стадии проработки ещё несколько договоров с разными партнёрами: как на универсальный, так и специализированный подвижной состав.

"Текущий уровень загрузки Уралвагонзавода высокий, мы ориентируемся на выпуск 15 тыс. вагонов в 2021 году", - отметил заместитель генерального директора по гражданской продукции концерна "Уралвагонзавод" Борис Мягков.

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Уралвагонзавод изготовит до двух тысяч полувагонов по новому контракту

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Теги: Уралвагонзавод, вагоны, производство



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