Отопление в Нижнем Тагиле начнут выключать 11 мая

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле завершится 11 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление подписано в связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха. Процесс по отключению многоквартирных домов и учреждений от тепла займет около семи дней. Системы отопления в социально-значимых объектах - школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования - будут отключены в последнюю очередь.

Чтобы подготовить тепловые сети к следующему отопительному сезону, теплоснабжающие организации подготовили графики опрессовок. Они пройдут с 11 по 27 мая.

Как добавили в мэрии, сразу после завершения испытаний все тепловые насосные станции и сети будут переведены в летний режим работы.