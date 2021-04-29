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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
маска, нож, нападение (2018) | Фото:tengrinews.kz

Четверо калининградцев осуждены за покушение на убийство ямальского предпринимателя

Житель Калининграда осужден по обвинению в покушении на заказное убийство своего земляка – предпринимателя из Нового Уренгоя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, в своих действиях подсудимый руководствовался местью.

Инцидент произошел в декабре 2019 г. когда фигурант дела обратился к своему знакомому с просьбой подыскать человека, способного за 500 тыс. руб. убить предпринимателя. Тот, в свою очередь, зная, что у его приятеля имеются в окружении лица с судимостью, обратился за помощью к третьему фигуранту дела. Среди бывших преступников последний и нашел потенциального киллера, после чего передал ему фото жертвы, сведения о его местонахождении, а также деньги на билеты и первое время проживания. Напоследок фигуранты дела договорились об условной фразе, которая являлась бы подтверждением совершения убийства.

"Киллер" в течение полутора месяцев следил за своей жертвой, выбирая подходящий момент. Тогда о готовящемся покушении и стало известно правоохранительным органам, которые и контролировали дальнейшие действия исполнителя заказа. Так, 2 февраля 2020 г. мужчина с ножом в рукаве был задержан около подъезда дома предпринимателя при попытке убийства. После этого мужчина согласился сотрудничать со следствием.

Сотрудниками СУ, совместно с УМВД России по ЯНАО и УМВД России по Калининградской области был разработан план, в ходе которого 6 февраля в СМИ появилась информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный передал организатору преступления кодовую фразу, и тот, удостоверившись из новостей в успехе своего плана, передал вознаграждение исполнителю. На территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировались правоохранительными органами.

Во время следствия все участники преступления находились под стражей, отрицали свою вину и выдвигали разные версии события. Для выяснения всех обстоятельств был проведен комплекс судебных экспертиз: фоноскопических, психолого-лингвистических и психиатрических. Проведены очные ставки между соучастниками преступления. Следственные действия проводились на территории нескольких субъектов РФ, объем материалов уголовного дела составил 19 томов.

Заказчик преступления приговорен к 10 годам колонии строго режима, исполнитель заказа – к 11 годам колонии особого режима. Оба пособника преступления получили по восемь лет и три месяца колонии строгого режима.

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Четверо калининградцев осуждены за покушение на убийство ямальского предпринимателя

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Теги: калининград, новый уренгой, покушение на убийство, заказное убийство, предприниматель, суд



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