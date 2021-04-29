Не долетели до Норильска: в аэропорту Нижневартовска вынуждено приземлились сразу три самолета

В аэропорту Нижневартовска сегодня вынужденную посадку совершили сразу три самолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Два из них - авиакомпании "Сибирь", следовавшие по маршрутам Новосибирск - Норильск и Москва - Норильск. А также самолет "НордСтар", летевший в Норильск из Красноярска.

Причиной посадки стали неблагоприятные метеоусловия. В настоящее время 236 пассажиров задержанных к вылету рейсов размещены в гостинице.

"Указанные рейсы готовятся к вылету 30 апреля 2021 при улучшении погодных условий в аэропорту назначения. Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется Сургутской транспортной прокуратурой", - говорится в сообщении.