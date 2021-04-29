Госдума хочет обязать призывников и запасников являться в военкомат для учета

Госдума может внести поправки в КоАП, по которым российские призывники и те, кто находится в запасе, должны будут самостоятельно являться в военкоматы для постановки на учет. Поправки готовятся к внесению во второе чтение.

"Проект федерального закона № 361804-7, в частности, предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определённых указанным законопроектом случаях, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета, где им может быть вручена повестка под расписку", - цитирует проект "Российская газета".

Запасники должны будут уведомлять военкомат о таких изменениях в своей жизни, как свадьба, переезд, развод, изменение места работы и должности.

"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", - заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

За неявку в добровольном порядке гражданам может быть выписан штраф от 500 до 3 тыс. руб.