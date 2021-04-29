29 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
КПРФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска не согласовала КПРФ первомайский митинг

Администрация Челябинске не согласовала КПРФ проведение первомайского митинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального обкома партии.

Партия планировала провести митинг – концерт, посвященный международному дню солидарности трудящихся, но получила отказ из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе.

В КПРФ считают, что причина отказа надуманна, поскольку администрация города проводит 1 мая салют, смотреть который будет огромное количество людей. В партии заявили, что в состоянии обеспечить участников митинга медицинскими масками и следить за соблюдением социальной дистанции.

В связи с отказом в проведении митинга, коммунисты намерены провести по всему городу одиночные пикеты с требованиями социально-экономического характера.

Напомним, ранее от участия в массовых мероприятиях 1 мая в Челябинской области отказалась партия "Единая Россия". Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации.

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Мэрия Челябинска не согласовала КПРФ первомайский митинг

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Теги: КПРФ, митинг, администрация Челябинска, пикет,



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