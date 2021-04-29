Мэрия Челябинска не согласовала КПРФ первомайский митинг

Администрация Челябинске не согласовала КПРФ проведение первомайского митинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального обкома партии.

Партия планировала провести митинг – концерт, посвященный международному дню солидарности трудящихся, но получила отказ из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе.

В КПРФ считают, что причина отказа надуманна, поскольку администрация города проводит 1 мая салют, смотреть который будет огромное количество людей. В партии заявили, что в состоянии обеспечить участников митинга медицинскими масками и следить за соблюдением социальной дистанции.

В связи с отказом в проведении митинга, коммунисты намерены провести по всему городу одиночные пикеты с требованиями социально-экономического характера.

Напомним, ранее от участия в массовых мероприятиях 1 мая в Челябинской области отказалась партия "Единая Россия". Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации.