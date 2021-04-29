Тысяча рублей или десяток яиц: регионы придумывают, как стимулировать пенсионеров прививаться

Власти российских регионов подхватывают инициативу Москвы по материальному стимулированию вакцинации пенсионеров. Где-то для этого находятся бюджетные средства, в других субъектах привлекают бизнес (или бизнесмены сами проявляют инициативу, как, собственно, было в Москве).

Так, на Чукотке людям старше 60 лет за полный курс вакцинации будут выплачивать 2 тыс. руб. В Магаданской области пожилых людей и граждан из групп риска поддержат выплатами в 1 тыс. руб.

А вот в Хабаровском крае пенсионерам в преддверии Пасхи за вакцинацию вручат бесплатный десяток яиц. "Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц", - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.