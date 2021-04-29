Суд отклонил жалобу Навального по делу о клевете на ветерана Артеменко

Бабушкинский районный суд Москвы оставил без изменений решение мировой судьи по поводу назначения Алексею Навальному штрафа в 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Игната Еременко.

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Сегодня в суде рассматривалась жалоба защиты Навального. Суд приобщил к делу экспертизу, проведенную с подписями Артеменко по инициативе защиты. Специалисты, проводившие экспертизу, пришли к выводу, что некоторые подписи на заявлениях и письмах за авторством Артеменко не принадлежат ветерану. Суд не стал назначать новую почерковедческую экспертизу по этим документам.

Таким образом, штраф остался в силе. Защита Навального намерена обратиться в кассационную инстанцию, а также подать заявление в Европейский суд по правам человека.