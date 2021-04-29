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Политика В России За рубежом
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков: "Мы не будем терпеть то, что сейчас творят чехи"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал действия Чехии и Болгарии, а также солидарных с ними стран Прибалтики, которые высылают российских дипломатов из-за подозрений в недружественных действиях спецслужб РФ.
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"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть. И мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем", - заявил Песков журналистам.

Напомним, ранее Чехия и вслед за ней Болгария обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах на территории этих стран. Последовали дипломатические шаги, также Чехия исключила Росатом из числа участников конкурса на строительство нового энергоблока на чешской АЭС, а теперь стало известно, что чешский лекарственный регулятор прекратил изучение документации по "Спутник V" – вакцина, вероятно, не будет одобрена и закуплена этой страной.

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Песков: "Мы не будем терпеть то, что сейчас творят чехи"

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Теги: дмитрий песков, чехия, болгария, дипломатический скандал



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