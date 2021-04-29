По Киеву маршем прошли зигующие неонацисты

Вчера в Киеве прошел марш сторонников нацистской дивизии СС "Галичина". Марш был немногочисленным - всего 100-150 человек. Но медийный эффект от него был гораздо больший. В том числе потому, что некоторые участники зиговали.

Маш неонацистов осудили многие. Директор мемориального заповедника "Бабий Яр" Борис Глазунов заявил, что "нечего эсэсовцам маршировать по Крещатику" и "подобные мероприятия только вредят имени государства Украина".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вся фракция осуждает этот марш.

"Зигование - это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени", - сказал, оправдываясь, Арахамия (о проведении марша был известно заранее).

Спикер Рады Дмитрий Разумков тоже осудил марш.

"Пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам авторитета ни внутри общества, ни за границей", - сказал он.

"Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - заявил в том числе глава Института нацпамяти Антон Дробович.

Однако можно заметить, что осуждение было каким-то неуклюжим и опиралось больше на нарушение закона, а не моральных норм. Президент Владимир Зеленский вообще отмолчался.

Против высказалась посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и холокосте во время Второй мировой войны", - написала она.

Напомним, в прошлом году Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской и запретил ее публично использовать. Позже запрет был отменен. То есть формально неонацисты не нарушали закон. А недопустимость прославления нацизма основывается прежде всего на моральных представлениях, а не юридических.

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована из местных жителей прогитлеровской ориентации в 1943 году. В тексте присяги, в частности, говорилось: "Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. Я торжественно обязуюсь... верно и преданно служить Немецкой Армии".

Беспомощное и слабое осуждение украинскими политиками марша неонацистов говорит о том, что они понимают недопустимость подобных сборищ, но сделать ничего не могут.