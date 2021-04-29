29 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Облсуд оставил под арестом вице-мэра Челябинска Извекова, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу постановление районного суда, который продлил на три месяца срок заключения под стражей заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Извекова просил избрать его подзащитному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест.

Напомним, Извеков обвиняется в получении взятки в крупном размере. Он был задержан 18 февраля. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

Извеков пробудет под арестом до 17 июля.

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Облсуд оставил под арестом вице-мэра Челябинска Извекова, обвиняемого в получении взятки

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Теги: Олег Извеков, администрация Челябинска, задержание, взятка,



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