29 Апреля 2021
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Экономика В России
Медведев, Госдума (2018) | Фото: RT

Медведев снова предложил ввести четырехдневку – в отдельных компаниях и регионах

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз заикнулся о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Эта идея не отпускает экс-премьер-министра с 2019 года.

Во время стрима VKLive Медведев заявил: "Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении".

"Те работодатели, которые, например, скажут, что готовы переходить на четырехдневку, им это нужно позволить сделать. И такие изменения, я считаю, в какой-то момент можно было бы и в трудовое законодательство ввести", - добавил экс-премьер.

Он считает, что в некоторых регионах и компаниях уже можно запустить переход на четырехдневку.

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Медведев снова предложил ввести четырехдневку – в отдельных компаниях и регионах

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Теги: дмитрий медведев, четырехдневная рабочая неделя, производительность труда



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