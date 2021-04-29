29 Апреля 2021
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церковь, рпц, пасха, священник, церковная служба (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге все-таки проведут Крестный ход на Пасху

В Екатеринбурге все-таки состоится Крестный ход на Пасху. Он пройдет в другом формате.
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Напомним, ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации было принято решение об отмене Крестного хода по улицам уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в ночь с 1 на 2 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет главное пасхальное богослужение - общегородская праздничная Божественная литургия. Ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Богослужение начнется в 23 часа 30 минут. Затем пройдет праздничный Крестный ход вокруг храма. Во время литургии ожидается прибытие Благодатного огня, который в этом году, как и в предыдущем, доставят из Иерусалима через Москву.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху из-за коронавируса. Между тем, глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал отказаться от посещения храмов.

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В Екатеринбурге все-таки проведут Крестный ход на Пасху

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Теги: Крестный ход, Пасха, Екатеринбург



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Ранее 26.04.2021 08:03 Мск В Екатеринбурге из-за ковида отменили крестный ход в Пасху

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