В Екатеринбурге все-таки проведут Крестный ход на Пасху

В Екатеринбурге все-таки состоится Крестный ход на Пасху. Он пройдет в другом формате.

Напомним, ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации было принято решение об отмене Крестного хода по улицам уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в ночь с 1 на 2 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдет главное пасхальное богослужение - общегородская праздничная Божественная литургия. Ее возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Богослужение начнется в 23 часа 30 минут. Затем пройдет праздничный Крестный ход вокруг храма. Во время литургии ожидается прибытие Благодатного огня, который в этом году, как и в предыдущем, доставят из Иерусалима через Москву.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху из-за коронавируса. Между тем, глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал отказаться от посещения храмов.