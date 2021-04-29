У Абызова не подтвердился коронавирус, но в СИЗО его все равно посетит врач - ОНК

У экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова не подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы сообщает РИА Новости. Абызов при этом пожаловался общественникам на обострение болезни в СИЗО, поэтому в ближайшее время его посетит врач-невролог.

Накануне в столичном управлении ФСИН заявили, что состояние Абызова является удовлетворительным, при этом подтвердили, что он заразился коронавирусом. "Заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей", - сообщили в УФСИН ТАСС. Там также опровергли, что во вторник Абызова, якобы, на носилках доставили на судебное заседание – об этом заявил адвокат экс-министра.

По словам защитника, он видел на мониторе, что бывшего чиновника принесли на носилках, усадили за стол, на котором он затем оставался в полулежачем положении. "Очевидно, он находился в полуобморочном состоянии", - считает защитник. Адвокат также заявил, что рядом с его подзащитным находился человек, облаченный в полный костюм химзащиты.

Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ). Он находится под арестом с марта 2019 года. В октябре 2020 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-чиновника рекордных 32,5 млрд руб. Защита намерена обжаловать это решение.

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