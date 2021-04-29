Памяти павших бойцов: дорога к Ржевскому мемориалу станет доступнее

Монумент Советскому солдату в Тверской области посещают сотни туристов. Чтобы они могли быстрее добираться до комплекса, рядом откроется новая железнодорожная станция.

Торжественная церемония открытия железнодорожной станции состоится 29 апреля. Остановка для поездов расположена рядом с мемориалом Советскому солдату. Новая станция позволит туристам быстро добираться до монумента. Ржевский мемориал — комплекс, посвященный мужеству и самоотверженности участников Великой Отечественной войны. Монумент возвели, чтобы объединить неравнодушных людей и почтить память погибших.

Место для памятника выбрано не случайно — в районе Ржева в 1942-1943 годах происходили ожесточенные бои. В СССР об этих сражениях долго не разглашали информацию. Серия боев стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, однако её роль сложно переоценить. Операции, проводившиеся на ржевско-вяземской земле, позволили оттянуть силы врага от Сталинграда и обеспечить дополнительную защиту Москвы.

Сейчас активисты, деятели культуры и политики заинтересованы в сохранении памяти о Ржевской битве. Выполнению задачи способствуют памятник Советскому солдату и филиал Музея Победы, расположенные на одной территории. С момента открытия мемориала его стали активно посещать местные жители и туристы. В марте у монумента были организованы мероприятия в честь годовщины освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. «Здесь на защиту Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. В боях под Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, и помогли победе в Сталинградской битве. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Для поиска останков погибших красноармейцев и предметов времен войны в регионе ежегодно проводится экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В этом году в ней примут участие свыше тысячи человек. За несколько лет усилиями поисковиков были обнаружены более 2 тысяч бойцов и 193 медальона, установлено 107 имен.

Особое место Ржевская битва занимает в современном кинематографе. В декабре 2019 года состоялась премьера художественного фильма «Ржев». Кинокартина создана на основе повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В фильме показан один день из жизни красноармейцев, вынужденных бороться с превосходящим по силам врагом. По словам режиссера киноленты Игоря Копылова, он стремился без прикрас продемонстрировать ужас войны. С идеей съемки картины обратился петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, чей дед Евгений Ильич Пригожин воевал на ржевской земле, финансовую сторону вопроса также взял на себя предприниматель. Драма получила высокие оценки как от обычных зрителей, так и от профессионалов – критиков и кинематографистов. Искренность и проникновенность картины привели её к международным наградам. «Ржев» взял гран-при кинофестиваля в Испании и был высоко оценен зрителями в Китае.

Недавно в Москве прошел премьерный показ короткометражного фильма «Сашка. Дневник солдата». Он также снят по повести Вячеслава Кондратьева и посвящен боям под Ржевом. Тема ржевских событий нашла отражение и в документальном кино. В конце 2020 года зрители смогли познакомиться с фильмом «Ржев. Прививка от войны». В документальной ленте раскрывается тема влияния Ржевской битвы на ход Великой Отечественной войны. «Фильм нужен, чтобы мы знали правду, что наши солдаты сражались и погибали не зря. Судьба войны решалась не только под Сталинградом, на Кавказе, под Ленинградом, она решалась также и под Ржевом, под Сычевкой, под Вязьмой», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. При создании картины авторы вдохновлялись историей появления мемориала Советскому солдату.

Ржевский мемориал возведен по инициативе Российского военно-исторического общества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Строительство комплекса осуществлялось на народные пожертвования. Открытие памятника состоялось в июне 2020 года.