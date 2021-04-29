29 Апреля 2021
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Экономика В России
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

"Сбер" перечислит за границу 183 млрд рублей

Корпорация "Сбер", которая выплатит 422 млрд рублей дивидендов, перечислит за границу 183 млрд, соответствующие 43,5% акций, которыми владеют иностранные компании. На это обратило внимание РИА "Катюша".

В частности, в США уйдут 73 млрд, в Великобританию - 55 млрд, в ЕС - 27 млрд.

Для сравнения, в прошлом году министр финансов Антон Силуанов заявлял, что для ежемесячной поддержки малоимущих семей из бюджета на эти цели в 2021 году направят около 400 млрд рублей. Половину этой суммы "Сбер" переведет только за границу в качестве дивидендов иностранцам.

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"Сбер" перечислит за границу 183 млрд рублей

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Теги: сбербанк, дивиденды



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