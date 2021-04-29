В Челябинске депутату ЗСО от КПРФ продлили срок домашнего ареста

Центральный районный суд продлил срок содержания по домашним арестом депутату Законодательного собрания области от КПРФ Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взятки группой лиц в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Он пробудет под домашним арестом до 17 июля

Как ранее сообщало Накануне.RU, уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников. В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки и даче взятки группой лиц в крупном размере. По версии следствия, в 2019 г. подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, которая контролировала проведение дорожных работ. За это, как считает следствие, они не принимали меры по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Напомним, Арман Аракелян был задержан 4 марта. В компании "Дорстройгрупп", которая принадлежит депутату, прошли обыски. По решению суда он был заключен под стражу. 29 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.