Польская спортсменка убрала свой флаг из солидарности с россиянкой на матче за звание чемпионки мира по шашкам

Польская спортсменка Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола во время матча Чемпионата мира по шахматам, в котором ее соперницей стала россиянка Тамара Тансыккужина. Садовская сделала это в знак солидарности с российской спортсменкой, заявил глава Федерации шашек России Анатолий Никитин, передают "Вести.Ру".

Напомним, накануне бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прямо во время очередного матча двух претенденток на титул подошел к их столу и убрал российский триколор со той половины стола, за которой сидела россиянка. Оказалось, что только после четырех матчей серии организаторы спохватились: спортсменом из России нельзя выступать под триколором из-за санкций WADA. Собственно, Павлицкий и "одумался" только после звонка экс-министра спорта Польши Витольда Баньки, ныне возглавляющего Всемирное антидопинговое агентство.

"Польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я думаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась", - сказал Никитин.