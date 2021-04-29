29 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
дети войны, поддержка детей войны (2017) | Фото: http://opensii.info/

КПРФ внесла в ЗакСО законопроект о ежемесячных выплатах "детям войны"

Фракция КПРФ внесла в Законодательное собрание Свердловской области законопроект "о детях войны", который предусматривает ежемесячные выплаты в размере 500 руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения фракции, получать выплаты будут граждане, родившиеся с 1928 по 1945 гг. В общей сложности ежегодно на эти нужды будет уходить 261 млн руб. бюджетных средств региона.

"Рожденные с 1928 по 1945 гг. - на их детство выпали тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Все ребята, кто мог держать в руках орудие труда, пошли на заводы и фабрики, чтобы бесперебойно снабжать фронт оружием и техникой. Не смотрели ни на возраст, ни на пол. Они ковали Победу в тылу. А после войны на их плечи легла сверхзадача - восстановить полуразрушенную страну в кратчайшие сроки. И у них получилось! Всего через 15 лет после войны СССР отправит первого человека в Космос - Юрия Гагарина! Эти достижения - невероятный подвиг детей войны, перед которым мы все в неоплатном долгу. И закон КПРФ - часть того, что мы еще можем сделать для них", - рассказали в пресс-службе фракции.

О том, будет ли принят закон, может стать известно уже на следующем заседании ЗакСО, однако члены фракции не уверены в успехе своей задумки. По их заверениям, депутаты "Единой России" уже 15 раз отклоняли данный закон, ссылаясь на нехватку региональных средств.

Напомним, что на фоне колоссального роста госдолга региона его покинула Галина Кулаченко. Кресло главы свердловского минфина пустовало с декабря 2020 г., до того как на прошлой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев не назначил на эту должность Александра Старкова.

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КПРФ внесла в ЗакСО законопроект о ежемесячных выплатах "детям войны"

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Теги: законопроект, дети войны, ЗакСО, КПРФ, ЕР



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