Минобрнауки огласило расписание приемной кампании в вузы в этом году

Министерство высшего образования и науки России огласило расписание приемной кампании этого года. По словам главы министерства Валерия Фалькова, прием документов продлится с 20 июня по 29 июля. Конкурсные списки вузы опубликуют в срок до 2 августа, а приказы о зачислении абитуриентов будут изданы 17 августа.

В этом году абитуриенты смогут подавать документы не только лично, но и через операторов почтовой связи, в электронной форме через информационную систему конкретного вуза, а также через сервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг.

Ранее Минпросвещения опубликовало график сдачи ЕГЭ в этом году.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.