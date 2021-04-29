29 Апреля 2021
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Общество В России
приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Минобрнауки огласило расписание приемной кампании в вузы в этом году

Министерство высшего образования и науки России огласило расписание приемной кампании этого года. По словам главы министерства Валерия Фалькова, прием документов продлится с 20 июня по 29 июля. Конкурсные списки вузы опубликуют в срок до 2 августа, а приказы о зачислении абитуриентов будут изданы 17 августа.

В этом году абитуриенты смогут подавать документы не только лично, но и через операторов почтовой связи, в электронной форме через информационную систему конкретного вуза, а также через сервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг.

Ранее Минпросвещения опубликовало график сдачи ЕГЭ в этом году.

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Минобрнауки огласило расписание приемной кампании в вузы в этом году

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Теги: минобрнауки, расписание, приемная кампания, вузы



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