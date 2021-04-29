29 Апреля 2021
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Спорт Свердловская область
футболисты ФК Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

Нужно больше хайпа: ФК "Урал" сыграет шоу-матч с популярными блогерами

11 мая на "Екатеринбург-Арене" футбольный клуб "Урал" проведет шоу-матч против популярной команды блогеров "Амкал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, игра начнется в 19.00, на нее бесплатно смогут попасть владельцы сезонных абонементов и обладатели билетов на матч РПЛ между "Уралом" и "Ростовом". Отдельно приобрести билеты на игру против "Амкала" можно на официальном сайте клуба и в фирменном магазине в ТЦ "Гринвич".

Кроме этого, у болельщиков "Урала" будет возможность встретиться со звездами "Амкала": футболисты-блогеры примут участие в развлекательной программе матча против "Ростова".

Состав ФК "Урал" на встречу с "амкаловцами" пока держится в секрете, его фанаты узнают позже. Сам шоу-матч пройдет в два тайма по 45 минут и без ограниченного числа замен.

"Амкал" - команда популярных футбольных видеоблогеров, которую создал German El Classico. Его канал на YouTube имеет 2,67 млн подписчиков, а суммарная аудитория игроков "Амкала" превышает 17 миллионов.

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Нужно больше хайпа: ФК "Урал" сыграет шоу-матч с популярными блогерами

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Теги: Урал, Амкал, матч, блогеры



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