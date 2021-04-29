В Израиле резкий рост смертности из-за вакцинации - Гражданская комиссия по расследованию

В Израиле Гражданская комиссия по расследованию обнародовала отчет о побочных эффектах вакцинации от коронавируса. На основании анализа статистики и фактов она пришла к выводу, что никогда еще не существовало вакцинации, которая причинила бы вред такому числу людей.

Вакцинация в Израиле началась в декабре, а страна ведет ее ударными темпами. Уже к концу января были вакцинированы подавляющее большинство пожилых людей. На сегодня полностью вакцинировано почти 60% населения, или почти 80% от взрослого населения. В возрасте от 60 лет и старше вакцинировано более 90% граждан. В более молодых возрастах эта доля меньше, но даже в возрасте 20-29 лет вакцинировано 73% (63% двумя дозами). Израиль является мировым лидером по доле вакцинированных.

Мы уже писали, что в начале года, как раз когда началась кампания по вакцинации, в стране резко выросла общая смертность, причем наиболее заметно как раз среди стариков, которым первым делом вводили вакцины. По состоянию на середину марта рост общей смертности по сравнению с прошлым годом составил половину роста смертности за весь прошлый год, когда вакцинации еще не было.

На основании этих тревожных данных была создана Гражданская комиссия по расследованию. Она отмечает, что опирается на открытые данные, доступные всем. В том числе на то, что корпорация Pfizer "выбрала нас в качестве экспериментальной страны", ведь, согласно договору израильского Минздрава с Pfizer, все данные о побочных действиях вакцины будут засекречены минимум 15 лет. Поэтому власти страны обязаны скрывать данные о побочных эффектах вакцинации.

По официальным данным, в Израиле после прививки умерли 45 человек. Комиссия же получила 288 таких сообщений, из которых 90% касались смерти в течение 10 дней после вакцинации. В январе и феврале 2021 года, в разгар кампании вакцинации, общая смертность в Израиле выросла на 22% по сравнению с прошлым годом . И эти два месяца стали самыми смертоносными за последнее десятилетие. В том числе среди молодежи в возрасте 20-29 лет рост общей смертности еще более резкий - на 32%, хотя официально от коронавируса молодежь почти не умирает.

Обнаружена высокая корреляция между числом вакцинированных за день и количеством смертей за день в течение последующих нескольких дней. И чем старше возрастная группа, тем этот интервал короче. Так, в возрасте 70 лет и старше - это 3 дня, 50-69 лет - 5 дней, а 20-49 лет - 9 дней. То есть более возрастные умирают быстрее.

Уровень смертности после вакцинации оценивается как 1:5000, то есть умирает в среднем один из пяти тысяч. Если это верно, то, исходя их количества сделанных прививок, число смертей от вакцины может превышать тысячу. Также выявлено, что риск смерти после второй дозы выше, чем после первой.

Остальные побочные эффекты касаются практически всех органов. Таких сообщений более 2 тыс.

Никогда еще не существовало вакцинации, которая поразила бы столько людей, заключает комиссия. Так, в США, согласно официальным данным Центра по контролю заболеваний, в первом квартале после вакцины умерли 2,2 тыс. человек (на сегодня более 3,8 тыс.). В то время как в предыдущие годы было порядка 100 за год. То есть рост примерно в сто раз в годовом исчислении! В Европе только к середине марта 4 тыс. человек официально умерли после прививок.

Комиссия отмечает, что власти скрывают информацию, а СМИ не выполняют свою основную функцию. Что дает основание для худших подозрений.

В марте 80 видных европейских врачей призвали Европейское медицинское агентство остановить вакцинацию из-за многочисленных побочных эффектов и недостаточной изученности новых генных технологий, применяемых при вакцинации.