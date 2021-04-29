Яндекс купит банк "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

29 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

Яндекс купит банк "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Компания Яндекс собирается купить банк "Акрополь". По условиям сделки IT-гиганту перейдут лицензии банка, включая банковскую универсальную.

"Наличие лицензий позволит Яндексу развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров", - говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., из них 75 млн руб. – премия к капиталу за покупку.

В Яндексе отметили, что более 85% активов "Акрополя" приходится на ликвидные ценные бумаги и средства на счетах в Банке России. 28 апреля Яндекс подал ходатайство в ЦБ, сделка будет закрыта после согласования регулятора.

По данным ЦБ, банк "Акрополь" занимает 314-е место по размеру активов в банковской системе страны.

Напомним, в сентябре прошлого года появились слухи о переговорах Яндекса и Тинькофф-банка на счет покупки IT-компанией последнего. Обсуждалась сумма в $5,5 млрд. После такой покупки Яндекс мог стать крупнейшей в России финтех-компанией, составив конкуренцию Сбербанку. Однако переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Яндекс купит банк "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: яндекс, банк, акрополь, сделка, тинькофф-банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети