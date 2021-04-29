Яндекс купит банк "Акрополь" за 1,1 млрд рублей

Компания Яндекс собирается купить банк "Акрополь". По условиям сделки IT-гиганту перейдут лицензии банка, включая банковскую универсальную.

"Наличие лицензий позволит Яндексу развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров", - говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., из них 75 млн руб. – премия к капиталу за покупку.

В Яндексе отметили, что более 85% активов "Акрополя" приходится на ликвидные ценные бумаги и средства на счетах в Банке России. 28 апреля Яндекс подал ходатайство в ЦБ, сделка будет закрыта после согласования регулятора.

По данным ЦБ, банк "Акрополь" занимает 314-е место по размеру активов в банковской системе страны.

Напомним, в сентябре прошлого года появились слухи о переговорах Яндекса и Тинькофф-банка на счет покупки IT-компанией последнего. Обсуждалась сумма в $5,5 млрд. После такой покупки Яндекс мог стать крупнейшей в России финтех-компанией, составив конкуренцию Сбербанку. Однако переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась.