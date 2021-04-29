Екатеринбург потратит 4,5 млн рублей на праздничный салют 9 Мая

Все три праздничных салюта, запланированные на 9 Мая, обойдутся Екатеринбургу в 4 млн 556 тыс. 66 руб. Согласно информации сайта госзакупок, самым дорогим является салют, который прогремит на набережной стадиона "Динамо" в акватории реки Исеть.

Таким образом с 22.30 до 22.40 жители Екатеринбурга смогут насладиться праздничной иллюминацией за 3 млн 232 тыс. 733 руб. в центре города, в Преображенском парке (микрорайон Академический) – за 798 тыс. 833 руб. и в летнем парке "Уралмаш" – за 524 тыс. 500 руб. Помимо этого 1 мая из ЦПКиО им. Маяковского шесть минут будут звучать залпы салюта, посвященного присвоению Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести". Его стоимость составляет 1 млн руб.

Напомним, что праздничные мероприятия 9 Мая в Екатеринбурге пройдут в очном формате. Исключением является "Бессмертный полк", который, как и в прошлом году, пройдет онлайн. По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, жителей города ожидает несколько приятных новинок, среди которых заготовки, которые не удалось реализовать в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Репетиция Парада стартовала еще 6 апреля и, согласно расписанию, продлится до 8 мая включительно.