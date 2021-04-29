Екатеринбург потратит 4,5 млн рублей на праздничный салют 9 Мая

29 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
салют (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург потратит 4,5 млн рублей на праздничный салют 9 Мая

Все три праздничных салюта, запланированные на 9 Мая, обойдутся Екатеринбургу в 4 млн 556 тыс. 66 руб. Согласно информации сайта госзакупок, самым дорогим является салют, который прогремит на набережной стадиона "Динамо" в акватории реки Исеть.

Таким образом с 22.30 до 22.40 жители Екатеринбурга смогут насладиться праздничной иллюминацией за 3 млн 232 тыс. 733 руб. в центре города, в Преображенском парке (микрорайон Академический) – за 798 тыс. 833 руб. и в летнем парке "Уралмаш" – за 524 тыс. 500 руб. Помимо этого 1 мая из ЦПКиО им. Маяковского шесть минут будут звучать залпы салюта, посвященного присвоению Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести". Его стоимость составляет 1 млн руб.

Напомним, что праздничные мероприятия 9 Мая в Екатеринбурге пройдут в очном формате. Исключением является "Бессмертный полк", который, как и в прошлом году, пройдет онлайн. По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, жителей города ожидает несколько приятных новинок, среди которых заготовки, которые не удалось реализовать в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Репетиция Парада стартовала еще 6 апреля и, согласно расписанию, продлится до 8 мая включительно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбург потратит 4,5 млн рублей на праздничный салют 9 Мая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, 9 Мая, салют



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети