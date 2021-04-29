В Москве резкий скачок заболеваемости COVID-19: более 3 тысяч новых случаев за сутки

После рекордного за семь месяцев снижения суточной заболеваемости коронавирусом накануне (7848) сегодняшняя статистика резко "подскочила": 9284. Наибольшую лепту в этот рост внесла Москва, накануне в столице выявили менее 1,9 тыс. новых случаев, сегодня – более 3 тыс. В остальных городах ситуация осталась стабильной.

По данным столичного оперштаба, за сутки в городе госпитализировано 1003 человека, скончались 56 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выражал обеспокоенность тем, что в последние недели ситуация в городе с заболеваемостью стала ухудшаться, он призвал граждан активнее вакцинироваться.