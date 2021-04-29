Вызвали ОМОН: в цехе уральского завода рабочие случайно нашли снаряд

На один из уральских заводов пришлось вызывать саперов.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в дежурную часть поступил сигнал, что на территории капрового цеха Северского трубного завода в Полевском работниками предприятия при сортировке металлолома найден предмет, очень похожий на снаряд. На место срочно выехала группа разминирования екатеринбургского ОМОН с кинологом и специально обученной собакой.

В ходе обследования было установлено, что предмет является 152-мм артиллерийским снарядом. Он был покрыт глубокой коррозией и лежал без взрывчатого вещества и взрывателя.

Специалисты выяснили, что никакой опасности для жизни и здоровья людей снаряд не представляет. Находку передали сотрудникам полиции.