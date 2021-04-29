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Общество Москва
Алексей Навальный по видеоконференцсвязи участвует в заседании суда. (2021) | Фото: t.me/rian_ru / РИА Новости

Суд рассматривает апелляцию Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко

В Москве состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Виновным признали Алексея Навального, суд выписал ему штраф в 850 тыс. руб. Оппозиционер не согласился с решением судьи.

Защита на суде предоставила почерковедческую экспертизу, согласно которой три из пяти подписей Артеменко в заявлениях и письмах сделаны не им. Суд согласился приобщить экспертизу, но в назначении новой почерковедческой экспертизы подписей отказал.

На суде по видеоконференцсвязи из колонии присутствует и Алексей Навальный (он отбывает срок по "делу Ив Роше"). Пока судья находится в совещательной комнате, он успел поговорить с женой, Юлией Навальной. Оппозиционер сообщил, что накануне ходил в баню, оценивает свой вид как "ужасный скелет" и весит 72 килограмма – "как в седьмом классе". Он рассказал, что постепенно выходит из голодовки, которую держал больше трех недель, добиваясь допуска своего лечащего врача для осмотра в колонии.

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Суд рассматривает апелляцию Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко

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Теги: суд, ветеран, клевета, алексей навальный, игнат артеменко



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