На Южном Урале направлено в суд уголовное дело о хищении 39 млн рублей при реконструкция биатлонного комплекса

В Златоусте заместителя директора по капитальному строительству ООО "Стройтранссоюз" будут судить по обвинению в мошенничестве при строительстве биатлонного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны директора спортшколы имени Ишмуратовой и вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования на объекте, так и о стоимости затрат на их выполнение и поставку.

Директор спортшколы подписывал акты о фактически понесенных организацией затратах.

В результате обвиняемый похитил более 39 млн руб. На его имущество на общую сумму более 35 млн руб. наложен арест.

В отношении директора спортшколы было возбуждено уголовное дело о халатности, которое направлено в суд. Мужчина признал в полном объеме.