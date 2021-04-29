29 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале направлено в суд уголовное дело о хищении 39 млн рублей при реконструкция биатлонного комплекса

В Златоусте заместителя директора по капитальному строительству ООО "Стройтранссоюз" будут судить по обвинению в мошенничестве при строительстве биатлонного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны директора спортшколы имени Ишмуратовой и вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования на объекте, так и о стоимости затрат на их выполнение и поставку.

Директор спортшколы подписывал акты о фактически понесенных организацией затратах.

В результате обвиняемый похитил более 39 млн руб. На его имущество на общую сумму более 35 млн руб. наложен арест.

В отношении директора спортшколы было возбуждено уголовное дело о халатности, которое направлено в суд. Мужчина признал в полном объеме.

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На Южном Урале направлено в суд уголовное дело о хищении 39 млн рублей при реконструкция биатлонного комплекса

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Теги: Лыжно-биатлонный комплекс, строительство, стройка, реконструкция, суд, хищение, мошенничество,



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