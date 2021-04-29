29 Апреля 2021
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Политика В России
Леонид Волков (2021) | Фото: Накануне.RU

Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального. По мнению Волкова, организации не дадут работать, даже если она перерегистрируется под другим названием. Примечательно, что пока суд о признании штабов Навального экстремистской организацией даже не начался (впрочем, Мосгорсуд уже наложил на "штабы" ограничения, которые делают их работу почти невозможной).

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - пишет Волков в своем Telegram-канале.

Он считает, что штабы Навального помогли появиться "мощным и крутым" региональным политикам, которые теперь начнут действовать самостоятельно: "Король умер — да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года — и вся ваша поддержка — были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится".

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Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

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Теги: леонид волков, штабы навального, алексей навальный



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