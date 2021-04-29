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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2011) | Фото: Накануне.ru

Замгубернатора Югры и глава Сургута получили представления из-за избиения отцом троих маленьких детей

В Сургуте готово к суду уголовное дело об избиении отцом троих детей. Во время расследования внесено несколько представлений. Одно из них получил замгубернатора округа, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Напомним, пострадали полуторамесячный мальчик, его полуторагодовалая сестра и трёхлетний ребёнок-инвалид. Подозреваемым в избиении является их 31-летний отец и отчим. Он арестован на два месяца.

В силу того, что мать пострадавших ограничена в родительских правах, дети оказались под опекой. Во время прокурорской проверки орган опеки уличены в некачественной профилактике жестокого обращения с детьми. Внесены представления заместителю губернатора региона (какому именно, не уточняется), управлениям МВД России по автономному округу и Сургуту, главе администрации экономической столицы Югры.

К дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица. По материалам прокурорской проверки, против матери пострадавших возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Прокуратура Дагестана обратилась в суд с иском о лишении её родительских прав в отношении ещё двух детей, живущих отдельно от неё в этой кавказской республике.

Уголовное дело об избиении детей ушло в суд.

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Замгубернатора Югры и глава Сургута получили представления из-за избиения отцом троих маленьких детей

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Теги: избиение, дети, отец, отчим



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