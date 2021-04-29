На Среднем Урале 56% жителей охвачены раздельным сбором мусора - РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) назвал города страны с наибольшим охватом жителей раздельным сбором мусора.

На первом месте оказалась Москва, передает РИА Новости. В городе все население охвачено возможностью раздельно собирать мусор. Чуть отстает Подмосковье – 97%. Также высокий уровень в Республике Коми – 92,6%.

Остальные регионы отстают, но в целом РЭО насчитал аж шесть регионов, где более 50% населения также охвачены раздельным сбором мусора: это Псковская область (60,8%), Ярославская область (60,1%), Камчатка (57,8%), Свердловская область (56%), Удмуртия (56%) и Астраханская область (52%).

В топ-15 также вошли Ставрополье, Новгородская область, Мордовия, Орловская область, Карачаево-Черкесия и Липецкая область.

В Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке мусор разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на перерабатываемый и общий, добавили в РЭО.