29 Апреля 2021
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Общество В России
мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале 56% жителей охвачены раздельным сбором мусора - РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) назвал города страны с наибольшим охватом жителей раздельным сбором мусора.

На первом месте оказалась Москва, передает РИА Новости. В городе все население охвачено возможностью раздельно собирать мусор. Чуть отстает Подмосковье – 97%. Также высокий уровень в Республике Коми – 92,6%.

Остальные регионы отстают, но в целом РЭО насчитал аж шесть регионов, где более 50% населения также охвачены раздельным сбором мусора: это Псковская область (60,8%), Ярославская область (60,1%), Камчатка (57,8%), Свердловская область (56%), Удмуртия (56%) и Астраханская область (52%).

В топ-15 также вошли Ставрополье, Новгородская область, Мордовия, Орловская область, Карачаево-Черкесия и Липецкая область.

В Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке мусор разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на перерабатываемый и общий, добавили в РЭО.

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На Среднем Урале 56% жителей охвачены раздельным сбором мусора - РЭО

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Теги: рэо, раздельный сбор мусора, рейтинг, регионы



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