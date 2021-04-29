"Сложная задача". Куйвашев ищет нового свердловского министра через Instagram

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил в соцсети об открытом конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, цифровые технологии продолжают менять нашу жизнь, поэтому некоторое время назад он принял решение о создании в регионе отдельного министерства, которое будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала.

"Возглавить его должен опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона. Сложная задача. Для того, чтобы найти такого человека, мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области", - заявил Куйвашев.

По его словам, вся информация о проведении в ближайшее время появится на сайте областного правительства - midural.ru.

"В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям", - отметил губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Евгений Куйвашев утвердил Александра Старкова новым министром финансов Свердловской области.