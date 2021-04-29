ФСБ задержала 16 сторонников экстремистского украинского движения

ФСБ выявила в нескольких городах России группу сторонников украинского радикального движения "М.К.У.". В спецслужбе считают, что эти люди могут быть причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, кроме того, они готовили взрывы в административных зданиях и нападения на граждан, говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

Были задержаны 16 человек в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Подмосковье и Переславле-Залесском, передает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Задержания участников движения "М.К.У." ФСБ уже проводила в середине и конце марта.

При обысках у задержанных были изъяты оружие, инструкции по изготовлению "средств террора", информация о совершенных и планируемых терактах и т.д. Также найдены видеоотчеты о проведенных акциях, которые направлялись "главарю "М.К.У" Е.С. Краснову.

По данным ФСБ, Краснов с территории Украины координировал деятельность задержанных. Например, он предлагал участникам банды писать экстремистские надписи на фасадах зданий, избивать бездомных и представителей молодежных субкультур.

"Сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры", - полагают в ФСБ.