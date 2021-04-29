СКР возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту травмирования и смерти рабочего на стройплощадке. По предварительным данным, на голову мужчины упал монтажный инструмент.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, инцидент произошел 23 апреля строительной площадке по улице Ткачей. После того, как рабочий получил черепно-мозговую травму, он был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований безопасности об охране труда, а также технике безопасности при проведении работ", - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

В СКР информацию также подтвердили, отметив, что причиной смерти рабочего могли стать нарушения, допущенные лицами, ответственными за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на данной строительной площадке.

В настоящее время выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники строительной организации и непосредственные очевидцы случившегося. Помимо этого, анализируется документация по технике безопасности на данном строительном объекте. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что доследственная проверка также проводится по факту гибели рабочего на строительной площадке по улице Блюхера. Днем 26 апреля на стропальщика 1990 года рождения упал блок стеновой опалубки, в результате чего рабочий погиб на месте.