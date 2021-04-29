В Челябинске установили новый коллектор около дома, где провалился грунт

В Челябинске завершены работы по укладке коллектора около дома по улице Куйбышева, где произошел провал грунта. Коллектор работает в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"На ближайшие два дня запланированы работы по монтажу колодца дворовой сети дома по улице Куйбышева, 7, демонтажу напорных трубопроводов от насосного оборудования до колодца К1, переливного коллектора и обсадных свай", - рассказали в администрации.

Напомним, около дома по улице Куйбышева, где проходит коллектор, размыло грунт и под асфальтом образовалась огромная дыра. На месте провала грунта проводятся аварийно-восстановительные работы. По факту обрушения асфальтового покрытия областная прокуратура проводит проверку. 15 апреля губернатор Алексей Текслер посетил место обрушения грунта. Он сообщил, что ситуация находится на постоянном контроле, угрозы обрушения дома нет. По словам главы региона, на ремонт коллектора будут выделены дополнительные средства.