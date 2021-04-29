29 Апреля 2021
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Общество Санкт-Петербург
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с портретом Навального

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за появления на трансформаторной будке на Введенской улице граффити с портретом Алексея Навального.

Изображение появилось в ночь с 27 на 28 апреля. Это был потрет Навального, сложившего руки в "сердечко", также был текст – "Герой нового времени".

Буквально через несколько десятков минут сотрудники "Ленэнерго" (которому принадлежит будка) закрасили граффити желтой краской, а главный специалист группы безопасности компании обратился в полицию, передает Baza.

"К делу подошли со всей серьезностью и даже попытались найти камеры наблюдения, которые могли снять процесс нанесения этого криминала. Камер в округе не нашлось, тогда со здания просто соскребли часть рисунка – для вещдоков. А потом полиция возбудила настоящее уголовное дело по статье "Вандализм" и даже отнесла его к событию "средней тяжести", - пишет Telegram-канал.

Отметим, что эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

После того, как будка была закрашена желтой краской, на ней снова появилась надпись: "Выбирай правильных героев. Думай своей головой". По данным СМИ, ее пока не закрасили.

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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити с портретом Навального

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Теги: граффити, алексей навальный, вандализм, санкт-петербург



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