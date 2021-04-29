29 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
сад памяти, рмк, ветераны (2021) | Фото: пресс-служба РМК

На Южном Урале стартовала международная акция "Сад памяти"

В Кыштыме в рамках международной акции "Сад памяти" высадили больше двенадцати тысяч деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова, заместитель генерального директора Кыштымского медеэлектролитного завода по общим вопросам Владимир Сёмин (входит в Группу "Русская медная компания") и волонтеры предприятия, сообщили в пресс-службе РМК.

На площади двух гектаров появился лес из 12,2 тыс. деревьев. Глобальная цель проекта – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

"На кыштымской земле мы даём старт акции "Сад памяти" в Челябинской области. Для нас это важное мероприятие, которое мы реализуем в память о наших ветеранах. В этом году в планах - задействовать 60 участков на территории всей Челябинской области, 26 из которых располагаются на территории лесного фонда. Всего в Челябинской области мы хотим посадить 430 тысяч деревьев", - рассказал Сергей Лавров.

Генеральным федеральным партнером акции в этом году стала Русская медная компания. В ближайшее время эстафету проекта подхватят другие города и регионы присутствия РМК.

"Скоро мы будем отмечать самый значимый, самый великий праздник для каждого россиянина - День Победы. Мы проводим важное мероприятие, которое посвящено великому поколению людей, на долю которых выпало страшное испытание войной. И РМК, и КМЭЗ с удовольствием присоединились к международной акции. У каждого из нас есть свой герой той войны, потому что она коснулась каждой семьи, отняла дорогих и близких людей. Спустя много лет мы сможем прийти сюда со своими детьми и внуками и рассказать им историю этого леса", - отметил заместитель генерального директора Кыштымского медеэлектролитного завода по общим вопросам Владимир Семин.

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На Южном Урале стартовала международная акция "Сад памяти"

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Теги: Сад памяти, РМК, акция, деревья,



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