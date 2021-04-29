На Ямале до 30 июня продлен режим повышенной готовности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа продлило режим повышенной готовности до 30 июня включительно. Соответствующие изменения в постановление были внесены главой региона Дмитрием Артюховым.

При этом мероприятия, запланированные в День Победы, отменены не будут. Принять участие, в том числе в возложении цветов и поздравлении ветеранов, разрешено с соблюдением требований Роспотребнадзора и постановления 29-ПГ.

Согласно постановлению, для граждан 65+ и с хроническими заболеваниями сохраняется рекомендация по соблюдению режима самоизоляции. Также запрещается проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий.