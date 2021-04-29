Свердловские власти определились с критериями домов, которые попадут под КРТ

В Свердловской области определились с критериями для домов, которые могут попасть под комплексное развитие территорий (КРТ) или "уральскую реновацию". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, постановление правительства уже подписано и оно предусматривает снос жилья до пяти этажей.

"Наша первоочередная задача – обновить изношенный обветшавший фонд. Жилье, которое, в том числе, массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал, в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность. В постановлении описаны и признаки домов, которые могут быть включены в проект комплексного развития территории. Это требование времени, мы должны быть готовы к тому, чтобы закон был актуален многие годы", – отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Согласно документу, под КРТ могут попасть кварталы, дома в котором не являются аварийными, однако соответствуют одному из критериев:

Дома в три этажа и ниже с деревянными стенами или перекрытием, введенные в эксплуатацию до 1970 г. Таких в Екатеринбурге, по данным регионального фонда капитального ремонта, свыше 1,3 тыс.

Дома до пяти этажей, построенные в эпоху индустриального домостроения – с 1946 по 1970 гг. включительно.

Дома до пяти этажей с отсутствием централизованного водопровода, канализации, электричества или отопления.

Деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%.

Здания из других материалов, изношенные более чем на 70%.

Дома, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.

"Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселение, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка", – сказал Михаил Волков.

Под "уральскую реновацию" не могут попасть объекты культурного наследия. Однако постановление предусматривает их включение при условии сохранения и приспособления к современному использованию.

Напомним, что проект закона о КРТ в Свердловской области был принят депутатами ЗакСО 16 марта. Список первых кварталов, отданных под застройку, екатеринбуржцы получили уже спустя 10 дней. После этого жители попавших под "реновацию" районов уральской столицы поделились с Накануне.RU своими ожиданиями и опасениями.