Свердловские власти определились с критериями домов, которые попадут под КРТ

29 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Хлопок газа в Уфе 15.01.20. (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

Свердловские власти определились с критериями домов, которые попадут под КРТ

В Свердловской области определились с критериями для домов, которые могут попасть под комплексное развитие территорий (КРТ) или "уральскую реновацию". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, постановление правительства уже подписано и оно предусматривает снос жилья до пяти этажей.

"Наша первоочередная задача – обновить изношенный обветшавший фонд. Жилье, которое, в том числе, массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал, в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность. В постановлении описаны и признаки домов, которые могут быть включены в проект комплексного развития территории. Это требование времени, мы должны быть готовы к тому, чтобы закон был актуален многие годы", – отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Согласно документу, под КРТ могут попасть кварталы, дома в котором не являются аварийными, однако соответствуют одному из критериев:

  • Дома в три этажа и ниже с деревянными стенами или перекрытием, введенные в эксплуатацию до 1970 г. Таких в Екатеринбурге, по данным регионального фонда капитального ремонта, свыше 1,3 тыс.
  • Дома до пяти этажей, построенные в эпоху индустриального домостроения – с 1946 по 1970 гг. включительно.
  • Дома до пяти этажей с отсутствием централизованного водопровода, канализации, электричества или отопления.
  • Деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%.
  • Здания из других материалов, изношенные более чем на 70%.
  • Дома, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.

"Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселение, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка", – сказал Михаил Волков.

Под "уральскую реновацию" не могут попасть объекты культурного наследия. Однако постановление предусматривает их включение при условии сохранения и приспособления к современному использованию.

Напомним, что проект закона о КРТ в Свердловской области был принят депутатами ЗакСО 16 марта. Список первых кварталов, отданных под застройку, екатеринбуржцы получили уже спустя 10 дней. После этого жители попавших под "реновацию" районов уральской столицы поделились с Накануне.RU своими ожиданиями и опасениями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские власти определились с критериями домов, которые попадут под КРТ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КРТ, реновация, Екатеринбург, постановление, критерии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети