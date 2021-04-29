Против главы тагильского предприятия возбудили дело за долг по зарплате в 15 миллионов

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело из-за крупной задолженности по зарплате на одном из предприятий.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО "Нижнетагильская литейная компания": проверка показала, что там с декабря 2020 по март 2021 года несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата. Все это привело к формированию задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 млн рублей.

Прокуратурой в адрес руководства было внесено представление с требованием погасить задолженность. За нарушения сроков выплаты директор ООО "Нижнетагильская литейная компания" и само юридическое лицо оштрафованы.

Как добавили в надзорном ведомстве, сейчас принимаются меры к выплате людям их заработанных денег.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, против директора возбуждено дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителя). Сейчас проводятся допросы свидетелей, анализируется вся интересующая следствие финансовая и бухгалтерская документация.